Момент истины 1 Леонид Невзлин

8.02.2024, 16:31

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Боятся ли республиканцы пойти против воли Трампа?

Сегодня ночью Сенат США не смог утвердить помощь Украине и Израилю в пакете с инициативами по укреплению границы с Мексикой.

Напомню, Украина должна была бы получить более 60 миллиардов долларов помощи, Израиль – около 14 миллиардов. За проголосовали 50 сенаторов из 60 необходимых. Против ожидаемо голосовали республиканцы.

Теперь, судя по всему, будет еще одна попытка утверждения, отдельно от миграционного вопроса. И это будет момент истины для республиканской партии — являются ли такие действия ее сенаторов проявлением принципиальности по вопросам границ, или они просто боятся идти против воли Дональда Трампа?

Все это происходит в те дни, когда крупнейшие мировые издания пишут о тяжелом положении армии Украины на фронте, которой не хватает снарядов, вооружений и личного состава.

Вооруженные силы Украины вынуждены экономить боеприпасы, в то время, как путинский режим наладил поставки снарядов из Северной Кореи, у которой невероятное количество запасов вооружений. Иран и КНДР готовы снабжать Кремль оружием в промышленных масштабах здесь и сейчас, а США не могут даже утвердить бюджеты.

Интересно, в Вашингтоне никого не пугает настолько очевидная демонстрация неэффективности крупнейшей демократии мира на фоне организованных действий мафиозных режимов?

Израильтянам, некоторые из которых надеются, что возвращение в Белый дом Дональда Трампа сулит произраильский поворот американской внешней политики, тоже стоит задуматься. Уже сейчас сторонники Трампа блокируют помощь Израилю, а сам он не скрывает своей обиды на Биньямина Нетаниягу. Победа Трампа на выборах не принесет ни Израилю, ни Украине, ни миру ничего, кроме хаоса.

Леонид Невзлин, Telegram