Белорусских школьников продолжают лишать чернобыльских льгот 1 8.02.2024, 16:36

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На детей, которые ранее претендовали на них, написан донос.

Главное управление по проблемам ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС Гомельского облисполкома озаботилось поиском учащихся, которые лишились «чернобыльских» льгот, но продолжают ими пользоваться. Речь идет о бесплатном питании и оздоровлении во время учебы.

К «Флагштоку» попали письма Гомельского облисполкома, направленные в подразделения облисполкома и администрации Гомеля. В письмах сообщается, что в органы власти поступают обращения граждан с указанием информации о незаконном использовании некоторыми учащимися чернобыльских льгот.

Суть в том, что школьники зарегистрированы на загрязненных радионуклидами территориях, но фактически проживают и учатся в признанных «чистыми» населенных пунктах.

Судя по письму Главного управления по проблемам ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС, на местах кто-то отслеживает фактическое место проживания учащихся, а после докладывает в облисполком на детей, продолжающих пользоваться льготами. В письме говорится о «недопустимости использования льгот, установленных законом, гражданами, не проживающими фактически на загрязненных территориях».

В одном случае называется конкретное обращение гражданки, которая донесла в облисполком и администрацию Лукашенко: «...некоторые учащиеся Ерёминской средней школы, зарегистрированные в иных населенных пунктах, но фактически проживающие в Ерёмино Гомельского района, пользуются льготами».

Еще два года назад все дети, которые учились в Ерёмино (независимо от места фактического проживания), претендовали на льготы, так как городской посёлок входил в зону загрязнения с периодическим радиационным контролем. Согласно Статье 27-1 закона о соцзащите пострадавших граждан от ЧАЭС, этот статус позволял пользоваться льготами. Но в конце 2021 года власти ликвидировали его (постановление совета министров Республики Беларусь №75 от 08.02.2021), посчитав, что Ерёмино больше не относится к зонам радиоактивного загрязнения.

С каждым новым постановлением совета министров «О перечне населенных пунктов и объектов, находящихся в зонах радиоактивного загрязнения» разных статусов, дающих возможность получения льгот, лишаются десятки населённых пунктов Гомельской области. Все они ранее считались властями пострадавшими от Чернобыльской катастрофы.