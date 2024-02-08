Белорусам стали приходить «письма счастья» со счетами на $710 8.02.2024, 16:49

2,404

Откуда сумма и кто должен платить?

Белорусы начали получать сообщения от налоговой с напоминанием заплатить взносы в Фонд соцзащиты населения (ФСЗН). «Зеркало» объясняет, что это за выплаты.

Налоговая стала рассылать индивидуальным предпринимателям напоминание о необходимости заплатить взносы в размере 2326,80 рубля. «В случае неосуществления в 2023 году деятельности» получателю напоминают о необходимости заполнения специальной формы для ФСЗН.

Таких сообщений пугаться не стоит (по крайней мере, в том плане, что их отправляют не мошенники). Уведомления получают индивидуальные предприниматели, нотариусы и адвокаты. Дело в том, что с 2023 года эти категории должны платить социальные взносы для получения в будущем пенсии и обеспечения соцстрахования.

Размер взносов, указанный в сообщении, рассчитан по специальной формуле. Это сумма обязательных страховых взносов, которую должны платить в ФСЗН те, кто в прошлом году имел полную занятость. Ее высчитывают из минимальной зарплаты и ее индексации, следует из объяснения на сайте Фонда соцзащиты.

Заплатить такие взносы индивидуальные предприниматели, нотариусы и адвокаты должны не позже 1 марта, напоминали недавно в ФСЗН.