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Боевую часть российской ракеты X-101 уничтожили на Киевщине

  • 8.02.2024, 17:02
  • 2,170
Боевую часть российской ракеты X-101 уничтожили на Киевщине

Видеофакт.

Украинские правоохранители обнаружили несдетонировавшую боевую часть ракеты на Киевщине. Об этом сообщили в Нацполиции Украины.

Так, на территории одного из домовладений были обнаружены обломки российской крылатой ракеты X-101.

«Прибывшие на место происшествия специалисты взрывотехнической службы установили, что боевая часть ракеты уцелела и не сдетонировала.

Боевую часть ракеты, которая содержит около 250 килограммов взрывчатки, полицейские вывезли на взрывную площадку для дальнейшего уничтожения», - проинформировали в Нацполиции.

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