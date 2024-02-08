Боевую часть российской ракеты X-101 уничтожили на Киевщине 8.02.2024, 17:02

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Видеофакт.

Украинские правоохранители обнаружили несдетонировавшую боевую часть ракеты на Киевщине. Об этом сообщили в Нацполиции Украины.

Так, на территории одного из домовладений были обнаружены обломки российской крылатой ракеты X-101.

«Прибывшие на место происшествия специалисты взрывотехнической службы установили, что боевая часть ракеты уцелела и не сдетонировала.

Боевую часть ракеты, которая содержит около 250 килограммов взрывчатки, полицейские вывезли на взрывную площадку для дальнейшего уничтожения», - проинформировали в Нацполиции.

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