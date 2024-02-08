БПЦ попалась на пропаганде антисемитизма
- 8.02.2024, 17:05
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В Гомель привезли мощи святого РПЦ с сомнительной репутацией.
Гомельская епархия БПЦ сообщила 8 февраля о том, что в Гомель доставлен ковчег с частицей мощей мученика Гавриила Белостокского, пишет «Флагшток».
Гавриил Белостокский — святой, согласно представлениям, распространенным среди верующих РПЦ, замученный иудеями. Его почитание подвергается критике как пример кровавого навета на евреев и пропаганды антисемитизма. Неизвестно никаких архивных материалов по истории Гавриила. Предполагается, что легенда о Гаврииле не имеет реальной основы и была сконструирована.
Этого святого использовали для пропаганды антисемитизма, причем, с помощью нацистов и коллаборационистов в период Второй мировой войны.
Выглядит странным, что гомельский архиепископ попросил привезти мощи именно этого святого с противоречивой историей.
Возрождение почитания Гавриила Белостокского упоминается как нарушение религиозных свобод в докладах Конгресса США по антисемитизму.