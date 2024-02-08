Граница Финляндии с Россией останется закрытой 8.02.2024, 17:14

Как минимум — до апреля.

Граница Финляндии с Россией останется закрытой еще как минимум два месяца. Государственный совет Финляндии в четверг принял решение не открывать пограничные переходы на финско-российской границе. Срок их закрытия продлен до 14 апреля, сообщает «Радио Свобода».

Наземные погранпереходы на границе России и Финляндии начали закрываться по решению финских властей в ноябре прошлого года в связи с наплывом граждан третьих стран, главным образом Ближнего Востока и Африки, которые прибывали на пограничные пункты с территории России и просили политического убежища в Финляндии. По закону, таких просителей нельзя отправить обратно, их необходимо разместить в Финляндии до завершения процедуры рассмотрения их прошения.

Финские власти обвинили Россию в том, что она сознательно поощряет иностранцев к тому, чтобы те просили в Финляндии убежище, чтобы дестабилизировать обстановку в стране. В ноябре были закрыты все погранпереходы, а следовательно, подать на них прошение об убежище стало невозможно. В декабре их на короткое время открыли, однако спустя двое суток закрыли вновь. В январе закрытие погранпереходов продлили до середины февраля.

По данным министерства внутренних дел Финляндии, ситуация не изменилась, и в случае открытия границы на погранпереходы вновь начнут прибывать просители убежища. МВД утверждает, что до конца года их может быть до 20 тысяч.