Клинтон объяснила, почему Путин согласился на скандальное интервью с Карлсоном 1 8.02.2024, 17:27

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Экс-ведущий Fox News — полезный идиот.

Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон объяснила, почему глава кремлевского режима Владимир Путин согласился дать интервью уволенному с Fox News «политическому обозревателю», а в действительности просто американскому провокатору Такеру Карлсону.

Об этом она рассказали телеканалу MSNBC, комментируя дискуссию в СМИ по поводу этичности и целесообразности предоставления российскому диктатору возможности транслировать свою ложь на многомилионную аудиторию жителей США.

По словам Клинтон, основная причина того, почему Путин пошел на интервью это то, что Карлсон является антиукраинским пропагандистом, которого можно использовать в своих целях.

«Он полезный идиот. Если вы почитаете то, что говорится в российских медиа, они смеются над ним. Я имею в виду, что он как щенок. Я не удивлюсь, если у него появится контракт с каким-нибудь российским изданием, потому что он полезный идиот. То, что он говорит, не соответствует действительности. Он повторяет ложь Владимира Путина об Украине, поэтому я не понимаю, почему бы Путину не дать ему интервью», — отметила экс-глава Госдепа.