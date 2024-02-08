G7 готовит удар по теневому флоту России 2 8.02.2024, 17:39

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Страны «Большой семерки» (G7) намерены усилить нефтяные санкции против России. Для этого они хотят ограничить использование Россией ее «теневого флота» для транспортировки нефти.

Об этом сообщает Bloomberg. Отмечается: дело в том, что с помощью теневых трейдеров и судоходных компаний Россия собрала сотни танкеров для транспортировки своей нефти в обход ранее установленного ценового потолка на ее ресурс (60 долларов за баррель).

«Это позволило Москве транспортировать свою нефть без использования западных услуг – страховых, финансовых. А также кораблей», – говорится в сообщении.

В связи с этим, отмечается, G7 хочет усилить контроль за соблюдением ценового потолка, причем уже во втором квартале 2024 года (апрель-июнь). Кроме того, там намерены наказывать тех, кто «вовлечен в нечестные практики» России.

«Мы усложняем для России использование ее теневого флота. Что вынудит ее использовать для перевозок нефти флот G7, в рамках работы которого поставщики услуг придерживаются потолка цен», – рассказала представительница Управления по вопросам имплементации финансовых санкций Великобритании Ольга Димитреску.