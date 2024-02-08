закрыть
8 февраля 2024, четверг, 18:13
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ВВС и войска ПВО Беларуси провели проверку боеготовности

1
  • 8.02.2024, 17:45
ВВС и войска ПВО Беларуси провели проверку боеготовности

Минобороны информацию об этом утаило.

Комплексная проверка с привлечением авиации 50-й смешанной, 61-й истребительной и 116-й штурмовой авиационных баз Военно-воздушных сил и войск ПВО Беларуси, а также зенитно-ракетных и радиотехнических войск прошла в белорусском небе, сообщает телеграм-канал «Беларускі гаюн».

Ранее аналогичная проверка фиксировалась нами 15 сентября 2023 года. МО Беларуси о проведении проверки сегодня не сообщало.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Война в Украине может закончиться внезапно
Война в Украине может закончиться внезапно Виктор Андрусив
Толпы уже во дворце
Толпы уже во дворце Александр Невзоров
Российскую экономику ждет стагнация с постепенной деградацией
Российскую экономику ждет стагнация с постепенной деградацией Эль Мюрид
Кофе без сахара
Кофе без сахара Ирина Халип