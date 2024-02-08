ВВС и войска ПВО Беларуси провели проверку боеготовности 1 8.02.2024, 17:45

Минобороны информацию об этом утаило.

Комплексная проверка с привлечением авиации 50-й смешанной, 61-й истребительной и 116-й штурмовой авиационных баз Военно-воздушных сил и войск ПВО Беларуси, а также зенитно-ракетных и радиотехнических войск прошла в белорусском небе, сообщает телеграм-канал «Беларускі гаюн».

Ранее аналогичная проверка фиксировалась нами 15 сентября 2023 года. МО Беларуси о проведении проверки сегодня не сообщало.