«Официальная версия россиян выглядит сомнительной» 2 8.02.2024, 17:55

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Военный эксперт рассказал, что могло произойти на ключевом предприятия ядерных сил РФ.

Вечером 7 февраля в РФ произошла мощнейшая детонация на военном объекте РФ под городом Ижевском.

Позже в МЧС России сообщили, что инцидент случился на объекте Воткинского машиностроительного завода — ключевого предприятия ядерных сил в стране. Причиной взрыва, который испугал жителей близлежащий населенных пунктов, были названы «технические работы». В свою очередь в ЕДДС (Единая дежурно-диспетчерская служба — ред.) Завьяловского района РФ сообщили, что взрыв под Ижевском произошел в ходе плановых испытаний ракетных двигателей.

Что же произошло на самом деле? Об этом сайт Charter97.org поговорил с содиректором программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова, первым помощником министра обороны Украины (2005–2008), военным экспертом Алексеем Мельником:

— На данный момент я могу лишь оценить вероятность той или иной версии, каких-то данных, чтобы выдвигать собственные, у меня нет.

Если проанализировать имеющиеся обрывки информации, что было увидено и услышано, то понятно, что это было связано с работами, то ли производство, то ли утилизация какой-то ракетной техники. В обоих случаях есть свои нюансы, в первом могли иметь место испытания, во втором — утилизация, которая может проходить разными способами.

Один из них — на полигоне закрепляется ступень ракеты, из нее идет выжигание топлива, это и звук, и факел. Это могли быть какие-то штатные работы, но вместе с тем я встретил в местных отзывах, что, дескать, раньше об этом всегда предупреждали, это не делалось ночью. Версия плановых работ не может исключаться полностью, но она выглядит несколько сомнительной.

Скорее всего, имел место какой-то технологический инцидент — был взрыв, был очаг пожара. Если смотреть на имеющуюся на данный момент информацию, насколько это пламя быстро исчезло, то это не были какие-то очень тяжелые последствия для производства.

— Повлияет ли в таком случае этот инцидент на производство ракет?

— Сейчас сложно сказать, лучше подождать. Могут появиться спутниковые снимки «до» и «после», тогда, к примеру, будет понятно место, где это произошло. Если это были какие-то производственные площадки — это одно. Если на полигоне что-то сгорело в нештатном режиме или взорвалось, то и последствия другие.

Уже были какие-то вбросы информации по поводу радиации. Если действительно был выброс, то это зафиксируется датчиками вне России. Сейчас, повторюсь еще раз, информация фрагментирована и очень ограничена.

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