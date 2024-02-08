Скончался основатель советской рок-группы «Машина времени» 6 8.02.2024, 18:11

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Юрию Борзову было 70 лет.

В возрасте 70 лет скончался один из основателей группы «Машина времени» Юрий Борзов. Об этом росСМИ сообщил музыкант Андрей Макаревич.

По словам Макаревича, Борзов страдал онкологическим заболеванием. Время и место похорон пока неизвестны.

Юрий Борзов родился в семье летчика и профессиональной певицы в 1953 году. Еще в школе подружился с Андреем Макаревичем. Именно Борзов предложил друзьям назвать группу «Машина времени». Он принимал участие в записи первого альбома группы, названного «Time Machines».

Был барабанщиком в «Машине времени» до 1972 года, потом ушел в группу Алексея Романова «Ребята, которые начинают играть, когда полосатый гиппопотам пересекает реку Замбези», через год она распалась.

В 1988 году получил премию на международном конкурсе «Образ моста будущего», проходившем в Японии. С 1985 года занимался поисковой деятельностью, перезахоронением солдат Второй мировой войны в поисковой группе «Братство святого Георгия». Был художником, участвовал в выставках, рисовал обнаженных женщин, лошадей и птиц.