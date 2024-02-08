Политзаключенного Анджея Почобута поместили в штрафной изолятор 1 8.02.2024, 18:35

Анджей Почобут

За восемь месяцев ему не разрешили ни одного свидания и ни одной передачи.

Политзаключенного Анджея Почобута поместили в штрафной изолятор. За восемь месяцев ему не разрешили ни одного свидания и ни одной передачи, сообщает БАЖ.

Как стало известно правозащитникам, практически все время заключения в исправительной колонии № 1 в Новополоцке Почобута держали в помещении камерного типа. Он отбыл там шесть месяцев с июня 2023-го за отказ от работы, которую ему по состоянию здоровья нельзя было выполнять.

Анджей Почобут — один из лидеров независимого Союза поляков. Его задержали 25 марта 2021 года. За публикацию о событиях сентября 1939-го журналиста обвинили в «разжигании вражды по национальному признаку» — так власти оценили то, что он назвал агрессией нападение СССР на Польшу. Также в материалах уголовного дела фигурировали заявления журналиста в защиту польского меньшинства в Беларуси, статья о подавлении белорусских протестов в 2020-м и текст 2006 года об одном из командиров польского антикоммунистического подполья на Гродненщине. Ровно год назад Почобут был осужден на 8 лет колонии усиленного режима. Он признан виновным в «призывах к санкциям» и в «разжигании социальной розни». КГБ РБ добавил его в «список лиц, причастных к террористической деятельности».

Политзаключенному предлагали написать прошение о помиловании, но он отказался.

Сегодня МИД Польши призвал власти Беларуси уважать международное право и двусторонние соглашения относительно защиты прав национальных меньшинств и немедленно освободить Почобута.