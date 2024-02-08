«Во главе коррупционной системы находится правящая семья Алиева» 8.02.2024, 18:40

Лидеров демократических стран призвали бойкотировать Конференцию об изменении климата в Баку.

ООН собирается провести в конце 2024-го года в Баку 29-ую Конференцию об изменении климата – СОР29. Ожидается около 80 тысяч гостей со всех стран ООН.

Экс-политзаключенный и заведующий отделом исследований конфликтов и миграции Института мира и демократии Ариф Юнусов уверен, что данное мероприятие Ильхам Алиев использует для пропаганды и отбеливания своего режима. Координационный центр азербайджанских политэмигрантов создал петицию с призывом к лидерам демократических стран бойкотировать или связать свой приезд в Баку с требованием освобождения всех политзаключенных в Азербайджане.

Сайт Charter97.org публикует текст петиции целиком:

— Режим Алиева в Азербайджане претендует на то, чтобы представлять демократическую страну, которая соблюдает свои международные обязательства в области прав человека. Однако положение с правами человека в Азербайджане не просто ужасное, в последнее время оно стало катастрофическим, что регулярно находит отражение в отчетах правозащитных учреждений ООН, Государственного департамента США, Совета Европы, Европейского парламента и неправительственных правозащитных организаций.

На протяжении всех 20 лет правления Ильхама Алиева эти учреждения скрупулезно документировали повсеместные нарушения прав человека в Азербайджане, включая произвольные убийства, пытки и жестокое, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение или наказание со стороны сотрудников сил безопасности, суровые и опасные для жизни условия содержания в тюрьмах, произвольные задержания, политические заключенные, политически мотивированные репрессии в отношении отдельных лиц за пределами страны, несоблюдение независимости судебной власти, ограничения свободы выражения мнений и средств массовой информации, насилие в отношении журналистов, законы об уголовной диффамации, используемые для ограничения выражения мнений, а также преследования и тюремного заключения журналистов по сомнительным обвинениям, серьезные ограничения свободы Интернета, запрет права на мирные собрания и свободу ассоциаций, ограничения свободы передвижения и серьезные ограничения на участие в политической жизни.

Список политзаключенных в Азербайджане в период правления Ильхама Алиева никогда не опускался ниже 100 человек, в настоящее время их 274.

Режим Алиева не преследует и не наказывает должностных лиц, совершивших нарушения прав человека. В стране царит безнаказанность, а коррупция является частью политической системы в Азербайджане, во главе коррупционной системы находится правящая семья Ильхама Алиева.

Объявленные на 7 февраля досрочные «президентские выборы» направлены на дальнейшую консолидацию диктаторского режима Алиева и дальнейшее усиление репрессий в Азербайджане.

Несмотря на «икорную дипломатию» режима, заключающуюся в подкупе иностранных чиновников, действия правящего режима в Азербайджане подвергались резкой критике со стороны Совета Европы и Европарламента, а в результате на январской сессии 2024 г. ПАСЕ был поставлен вопрос о приостановлении полномочий делегации Азербайджана, после чего, власти Азербайджана, не дожидаясь официального принятия решения, сами сделали заявление о выходе из состава ПАСЕ.

В этих условиях правящий режим Алиев уделяет огромное внимание проведению в конце нынешнего года 29-ой Конференции ООН об изменении климата – СОР29. Это мероприятие воспринимается как прекрасная возможность обелить династический диктаторский режим Алиева в Азербайджане.

Мы призываем лидеров демократических стран обусловить свое возможное участие в саммите COP29 в 2024 году в Баку освобождением всех политических заключенных и снятием с них сфабрикованных обвинений. Демократические лидеры не должны быть замешаны в прославлении репрессивного режима Алиева.