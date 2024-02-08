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Российская певица Клава Кока столкнулась с последствиями поддержки Путина

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  • 8.02.2024, 18:55
  • 8,122
Российская певица Клава Кока столкнулась с последствиями поддержки Путина
Клава Кока

Европейская страна отменила концерты и запретила въезд.

Российская певица Клава Кока, которая активно поддерживает кровавую политику Путина и ездила петь в так называемые «ДНР» и «ЛНР», не будет выступать в Эстонии. Недавно ей отменили концерт в городе Таллин, который должен был состояться 29 марта. Также за свою пророссийскую позицию Клава получила запрет на въезд в Эстонию до 2027 года. Об этом сообщает эстонское издание limon.

Пресс-секретарь МВД Эстонии уже успел прокомментировать эту ситуацию так: 

«Организаторы концертов не должны приглашать в Эстонию артистов, выступающих с прокремлевскими тезисами, поскольку им запрещено здесь выступать. Российские и белорусские деятели культуры, желающие выступить в Эстонии, на сегодняшний день не могут получить эстонскую визу». 

Пресс-секретаря поддержали и коллеги из Министерства культуры Эстонии.

«Выступление Клавы Коки в Эстонии по-прежнему неуместно, поскольку она не осудила однозначно российскую агрессию в Украине и находится на службе у российской пропаганды», - прокомментировал советник по коммуникациям Ханнус Лууре.

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