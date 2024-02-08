В Украине скоро появится должность кибердипломата 8.02.2024, 19:28

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В Украине скоро появится должность кибердипломата. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов 7 февраля на открытии Kyiv International Cyber Resilience Forum 2024, который транслировал Ukrinform TV.

Данилов отметил, что Украина перешла на тотальную цифровизацию, которую нужно обязательно защищать.

«Сейчас в мире идет большое движение, каждая страна сегодня начинает [иметь] понимание, и уже много стран имеют кибердипломатов. В нашей стране тоже скоро появится. Я думаю, такая должность кибердипломата обязательна, потому что это очень-очень важное направление борьбы за мир в этом мире», – сказал он.

Президент Украины Владимир Зеленский 22 декабря 2023 года подал в Верховную Раду законопроект №10370 об изменениях в закон «О дипломатической службе». В этих изменениях, в частности, на законодательном уровне открывается область кибердипломатии и соответствующих отношений с международными партнерами.

Кибердипломатия – это дипломатия в киберпространстве или использование дипломатических ресурсов и выполнение дипломатических функций для защиты национальных интересов в киберпространстве. Она включает кибербезопасность, борьбу с киберпреступностью, укрепление доверия, свободу интернета и управление интернетом.