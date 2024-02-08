Минский таксист разбил авто в ДТП, а наниматель от него отрекся и требует штраф 8.02.2024, 19:37

Налоговики нашли неувязки в истории.

Минский таксист, работавший якобы по совместительству, пожаловался в налоговую на своего нанимателя. Он повредил в ДТП авто, принадлежащее фирме-перевозчику, однако там заявили, что мужчина у них вовсе не работает, и потребовали заплатить штраф по договору аренды автомобиля. Минчанин попросил провести проверку. В Управлении оперативных мероприятий инспекции МНС по Минску пообещали «отработать организаторов левых схем», но не слишком прониклись этой историей — подозревают, что водитель просто устроился нелегально, а теперь ищет поддержки у государства.

По версии заявителя, в октябре 2022 года он нашел в сети вакансию таксиста и откликнулся на нее. Мужчина уже был трудоустроен в другой организации, но выразил готовность таксовать в выходные. Поскольку работа предполагалась по совместительству, трудовую книжку он не предоставлял, но подписал все выданные документы и получил доступ к личному кабинету в учетной записи «Яндекс Такси», пишет «Зеркало».

Пассажиры платили за поездку безналом на счет компании либо отдавали наличку таксисту, а он после смены сдавал деньги менеджеру.

В марте прошлого года водитель попал в ДТП — на заснеженной дороге автомобиль занесло, он врезался в отбойник и получил повреждения. Мужчина сообщил об аварии механикам фирмы-перевозчика, но те предложили не вызывать ГАИ, а просто подогнать разбитое авто к офису компании — таксист так и сделал.

«Впоследствии работники ОАО заявили, что я у них не работаю, так как со мной заключен не трудовой договор, а договор аренды автомобиля, и потребовали уплатить штраф за разбитую машину», — рассказал минчанин.

Он подозревает, что наниматель его обдурил «с целью уклонения от уплаты налогов и платежей в Фонд социальной защиты населения».

«Услуги по перевозке пассажиров я за пять месяцев работы выполнял

на различных автомобилях, а не только на том, на который был оформлен договор аренды. Кроме этого, якобы сданный мне в аренду автомобиль эксплуатировался ежедневно в две смены другими водителями, я же работал иногда лишь в выходные дни, и часто на других автомобилях», — добавил мужчина и попросил устроить на предприятии проверку.

Сотрудников налогового управления в этой истории заинтересовал не только перевозчик, но и сам заявитель. Они обратили внимание, что минчанин ни словом не обмолвился о том, сколько заработал, от кого получал зарплату и как принимал оплату наличными без таксометра.

— Вот лично мы так понимаем его историю. Устроился гражданин, заведомо нелегально, в мутную контору, попал в ДТП и, как следствие, на деньги, а теперь ищет понимания и поддержки у государства, — считают налоговики.

Они признались, что им «как-то даже грустно, что иные граждане своей страны на всю катушку злоупотребляют льготами и благами» и «вспоминают о государстве в тот редкий случай, когда над ними нависает угроза их личному благополучию, в данном случае финансовому».

В управлении пообещали «отработать организаторов левых схем» в лице перевозчика. А таксистов призвали не вступать «в непонятные трудовые отношения с недобросовестными субъектами».