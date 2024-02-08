Зеленский ждет детального плана действий на 2024 год от нового руководства ВСУ 4 8.02.2024, 20:16

Владимир Зеленский

Новым главкомом ВСУ стал Александр Сырский.

Президент Украины Владимир Зеленский ждет от ВСУ во главе с новым главнокомандующим Александром Сырским новый план действий войска на 2024 год. Об этом он сообщил в видеообращении в четверг, 8 февраля.

«На столе должен появиться реалистичный, детальный план действий Вооруженных Сил Украины на 2024 год. С учетом реальной ситуации на поле боя сейчас и перспектив», — отметил президент.

Зеленский также озвучил необходимые изменения в текущем году, среди которых — следующие:

действенная система ротаций;

решение проблем с логистикой;

эффективное оружие для боевых бригад;

сокращение численности штабов;

повышение качества обучения воинов.

Зеленский добавил, что Сырский в ближайшие дни представит команду перезагрузки ВСУ.

«2024 год может стать успешным для Украины только при условии эффективных изменений в основе нашей обороны, которой являются Вооруженные Силы Украины», — добавил президент Украины.

Зеленский 8 февраля назначил Александра Сырского новым главнокомандующим ВСУ вместо Валерия Залужного.

Президент Украины сообщил о встрече с Залужным и необходимости обновления. «Предложил Валерию Федоровичу и в дальнейшем быть в команде», — рассказал президент.

Сам Залужный написал, что «все должны измениться и адаптироваться к новым реалиям в том числе».

Позже отставку главкома подтвердил министр обороны Украины Рустем Умеров.