Чем запомнился отправленный в отставку главком ВСУ Залужный 2 8.02.2024, 21:08

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Валерий Залужный

На Западе его назвали «железным генералом».

Залужный родился 8 июля 1973 года в городе Новоград-Волынский (ныне Звягель) Житомирской области Украинской ССР. Отец был военным, рассказывала ВВС учитель начальных классов Татьяна Шатульская-Пелешок.

Будущий главком ВСУ учился в городской школе № 9. Вместе с родителями Федором и Клавдией Залужными и младшим братом Артуром они тогда жили «в однокомнатной квартире у вокзала». «Там рядом две военные части, отец его был военным, он с детства видел вокруг себя военных, любил играть солдатиками на парте, солдатиков на переменах рисовал», — говорила Шатульская-Пелешок.

В выпускной класс Залужный не пошел, а поступил в Новоград-Волынский машиностроительный техникум, где отучился четыре года. Окончил техникум с отличием, получив диплом по специальности «прикладная механика». В 1993 году поступил в Одесский институт сухопутных войск, откуда в 1997 году выпустился также с отличием.

В 2007 году Залужный окончил с золотой медалью Национальную академию обороны Украины, оперативно-тактический уровень, говорится в его биографии на сайте ВСУ. В 2014 году выпустился с оперативно-стратегического факультета того же вуза — как лучшего выпускника его наградили переходящим мечом королевы Великобритании.

В 2020 году получил магистерскую степень по международным отношениям в национальном университете «Острожская академия». В декабре 2023 года защитил в том же вузе диссертацию по праву и получил научную степень доктора философии. Содержание диссертации и аннотация к ней засекречены. Из ключевых слов следует, что тема работы связана с дисциплинарным уставом вооруженных сил, военными правонарушениями и взысканиями.

Служба в армии

С 1997 по 2005 год Залужный служил командиром взвода, роты, батальона. Затем, в 2007–2009 годах, был начальником штаба — первым замкомандира 24-й отдельной механизированной бригады 13-го армейского корпуса (оперативное командование «Запад») Сухопутных войск ВСУ.

В 2009 году стал командиром 51-й отдельной механизированной бригады.

В 2014–2015 годах был заместителем начальника управления боевой подготовки командования Сухопутных войск ВСУ. Затем год был замкомандующего войсками по боевой подготовке управления оперативного командования «Восток».

Как пишет «Фокус», с 2014 года Залужный принимал участие в военном конфликте на Донбассе: в середине того года его назначили заместителем командира сектора «С», в который вошли север Донецкой области, запад Луганской и дебальцевское направление.

В 2016–2017 годах был заместителем командующего войсками оперативного командования «Юг». В 2017 году получил звание генерал-майора и стал начальником штаба — первым заместителем командующего войсками оперативного командования «Запад».

С 2018 по 2019 год — первый замначальника Объединенного оперативного штаба ВСУ, затем два года был командующим войсками оперативного командования «Север».

В 2021 году Залужному было присвоено звание генерал-лейтенанта.

Знакомство с Зеленским и назначение главкомом

Когда Владимир Зеленский в 2019 году стал президентом Украины, Залужный должен был доложить ему о ходе боевых действий на Донбассе. Зеленский в армии не служил. Позже, в 2022 году, военачальник рассказывал Time, что не собирался обучать главу государства военным тонкостям. «Ему [Зеленскому] не нужно разбираться в военном деле больше, чем нужно знать о медицине или строительстве мостов», — отмечал Залужный. Как пишет издание, Зеленский, похоже, с этим подходом был согласен.

Через несколько месяцев после этой встречи Залужного назначили командующим оперативного командования «Север» со штабом в Чернигове. Генерал руководил учениями «Объединенные усилия — 2020» в Николаевской области. Учения посетил Зеленский: украинские военные тогда впервые испытывали американский противотанковый ракетный комплекс Javelin.

27 июля 2021 года Зеленский назначил Залужного главнокомандующим ВСУ. На этом посту он сменил генерал-полковника Руслана Хомчака.

Залужный позже отмечал, что назначение оказалось для него «не просто ударом ниже пояса, это был нокаут». Одним из его нововведений на этой должности стало то, что украинским военным на Донбассе разрешили в случае нападения открывать ответный огонь без согласования с высшим руководством, сообщало «Новое время» со ссылкой на встретившихся с главкомом журналистов и блогеров. Минобороны Украины эту информацию официально не подтверждало.

Залужный и полномасштабное вторжение РФ

Залужный в беседе с Time отмечал, что, когда начались боевые действия, одной из его целей было не дать Киеву пасть. В то же время он не дал подорвать мосты через Днепр в столице, писала BBC со ссылкой на данные источников. Такую идею власти Украины обсуждали из-за опасений выхода российских войск к Киеву. Но Залужный заявил, что этого нельзя делать «ни в коем случае», поскольку это станет «предательством» всех, кто останется на левом берегу Днепра, сообщало издание.

В начале марта 2022 года, через неделю после начала российской военной операции, Зеленский присвоил Залужному наивысшее звание генерала (аналог звания «генерал армии»).

Главком ВСУ отмечал, что учился у начальника российского Генштаба Валерия Герасимова, который старше его на 17 лет. «Я читал все, что он когда-либо писал… Он умнейший из людей, и мои ожидания от него были огромны», — заявлял Залужный. В мае 2023 года главком ВСУ также говорил, что российскую сторону нельзя недооценивать, а Герасимова называл «сильным, коварным и непредсказуемым врагом».

Разногласия с Зеленским

Time отмечал, что противоречия между Зеленским и Залужным появились еще в преддверии полномасштабного конфликта. По информации издания, в отличие от президента, который скептически относился к сообщениям разведки о намерении России ввести войска в страну, Залужный принадлежал к офицерам, считавшим, что начало боевых действий — это вопрос времени. Главком выступал за всеобщую мобилизацию и укрепление границ с Россией, Зеленский же опасался, что такие меры спровоцируют панику, пишет старший корреспондент Time Саймон Шустер в биографии Зеленского The Showman. Но тогда, отмечает он, эти сложности удалось преодолеть, поскольку президент позволил Залужному «взять инициативу в принятии решений на поле боя», в то время как сам сосредоточился на том, в чем был компетентен. Их отношения складывались лучше всего, «когда Зеленский продолжал заниматься своей специальностью — массовые коммуникации, иностранные дела, убеждение союзников предоставить Украине необходимое оружие», отмечает Шустер.

Однако позже напряженность в их отношениях возникла вновь. По словам журналиста Time, когда первая паника в Киеве спала, Зеленский стал более уверенным и сформировал свои военные приоритеты, которые не всегда совпадали с приоритетами Залужного. В частности, президента не устроило то, что главком прервал на время контакт с коллегой из США Марком Милли, который на запрос о поставке вооружений отвечал, что, по его разведданным, у Киева оружия достаточно. Зеленский и некоторые члены его команды переживали, что украинский генерал может поставить под угрозу отношения с ключевым союзником.

Кроме того, через несколько месяцев после начала военной операции в офисе президента начали беспокоиться о политических амбициях Залужного. Причиной биограф Зеленского называл решение главкома в апреле 2022 года создать благотворительный фонд. Гражданские власти сочли, что тот мог перерасти в политическую партию, от которой Залужный пошел бы на президентские выборы. По данным тайного опроса, популярность главкома достигла такого уровня, что тот мог бы составить конкуренцию главе государства, пишет Шустер.

Впоследствии неоднократно появлялись сообщения о разногласиях между президентом и главкомом ВСУ относительно боевых действий. В частности, в марте 2023 года Зеленский и Залужный поспорили по поводу отступления из Бахмута, сообщал Bild. За город тогда велись ожесточенные бои, с российской стороны в них участвовали в том числе подразделения ЧВК «Вагнер». По словам источников Bild, Залужный посоветовал Зеленскому подумать об отступлении из Бахмута, но политическое руководство сочло верным решение удерживать город. 20 мая того же года основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что Бахмут взят.

В стадию «открытого противостояния» конфликт между Зеленским и Залужным перешел в ноябре 2023 года, рассказал The Economist высокопоставленный источник в украинском правительстве. Он связывал это с провалом украинского контрнаступления.

Украина начала контрнаступление в июне 2023 года. В конце октября Times написала, что Зеленский и Залужный разошлись во мнениях относительно дальнейших действий: в отличие от президента главнокомандующий считал, что контрнаступление завершено и Украине нужно удержать территории и подготовиться к операции в следующем году. В начале ноября 2023 года Залужный опубликовал статью в The Economist, в которой заявил, что бои зашли в тупик. Главнокомандующий предупредил, что изнурительные бои могут растянуться на годы, что несет угрозу для армии и государства. Выходом он назвал поставки Киеву авиации, предоставление улучшенных возможностей радиоэлектронной и противобатарейной борьбы, новые технологии разминирования и способность мобилизовать и обучать больше резервов.

Зеленский с мнением Залужного о тупике не согласился. Он напомнил, что западные страны обещали Украине американские истребители F-16, «но обучение занимает время». «Нам нужно больше работать с партнерами над поставками ПВО, получить преимущество в небе и дать возможность ВСУ провести наступление. Вот о чем нужно думать», — заявил президент Украины.

На фоне сообщений о разногласиях между президентом и главкомом депутат Верховной рады от «Европейской солидарности» Владимир Арьев сообщил о внесении представления об увольнении Залужного. В офисе Зеленского и Минобороны Украины подготовку такого кадрового решения опровергли. Более того, Киев настаивал, что конфликта между генералом и главой государства нет. Так, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк отметил, что «дискуссии жесткие бывают, конечно, как и в любом другом управленческом процессе», но речь идет не о конфликте, а «о нормальной работе, когда начальник ставит те или иные задачи». В свою очередь, спикер Верховной рады Руслан Стефанчук сообщения о разногласиях между Залужным и Зеленским назвал «российской пропагандой».

Между тем источник «Украинской правды» говорил, что Зеленский создал параллельные каналы для прямых контактов с военным руководством Украины в обход Залужного и что главнокомандующий пожаловался на это во время общения с главой Пентагона Ллойдом Остином. Издание писало, что такие каналы облегчают работу президента, но дестабилизируют работу главнокомандующего, поскольку часть информации он узнает от подчиненных только на ставках.

Информация о жалобах Залужного Остину дошла до Зеленского. Однако значительная часть офиса президента выступала против отставки главкома ВСУ, поскольку не хотела сделать Залужного «суперзвездой украинской политики», писала в декабре «УП». Согласно результатам декабрьского опроса социологической группы «Рейтинг», уровень доверия Залужному составил 82%, а Зеленскому — 72%.

Одновременно с этим главнокомандующий перестал появляться на публике вместе с президентом, заметила FT. На фоне сообщений о разногласиях с президентом в кабинете Залужного нашли прослушку, что сам он расценил «как войну».

Отставка Залужного с поста главкома ВСУ

29 января бывший и действующий депутаты Верховной рады Борислав Береза и Алексей Гончаренко со ссылкой на источники сообщили об увольнении Залужного. По их информации, главкому предложили стать послом, но он отказался. Береза также писал об отказе Залужного возглавить СНБО.

Как писало «Зеркало недели», Зеленский предложил Залужному уйти в отставку во время личной встречи 29 января. Главком ответил, что «это право верховного главнокомандующего решать, с кем ему работать». При этом он не стал писать рапорт об отставке и «не собирается это делать», говорят источники издания. «Зеркало недели» отмечает, что для снятия Залужного с должности указом президента нужно представление министра обороны Рустема Умерова. Издание также добавляло, что Зеленский не предложил Залужному другой значимой должности: речь шла «только о статусе помощника или советника».

Собеседник Censor.NET говорил, что указ об увольнении уже подписан, но не опубликован, поскольку ведутся консультации с зарубежными партнерами. Главным претендентом на пост главкома источник агентства назвал главу украинской разведки Кирилла Буданова.

Минобороны Украины после появления сообщений об отставке Залужного или ее подготовке заявило в телеграм-канале: «Уважаемые журналисты, отвечаем сразу всем: нет, это неправда». В ведомстве не уточнили, какую именно информацию опровергают. В то же время пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров заявил, что президент «точно не увольнял главкома».

Сам Залужный не комментировал сообщения об увольнении. На фоне слухов об отставке он выложил селфи с начальником Генштаба Сергеем Шапталой. На фотографии военные сидят рядом в зеленых кофтах с надписью «ARMY Ukraine». Подписывать снимок главком не стал.

8 февраля 2024 года Владимир Зеленский сообщил, что новым главкомом ВСУ вместо Залужного назначен генерал-полковник Александр Сырский. Президент поблагодарил Залужного за службу и защиту Украины и добавил, что предложил ему «и дальше быть в команде».

Личная жизнь

Залужный женат, супругу зовут Елена. У пары две дочери от предыдущих браков — Кристина (родная дочь Валерия Залужного) и Арина (родная дочь Елены Залужной), пишут «Обозреватель» и «Фокус».

Старшая дочь Арина стала военной, служила в Киевском гарнизоне. Младшая Кристина окончила Одесский медицинский университет и работает врачом.

Награды

В 2022 году американский журнал Time включил Залужного в свой список 100 наиболее влиятельных людей мира. В сентябре того же года издание поместило главкома на обложку.

В январе 2023 года Залужный получил $1 млн в качестве наследства от американца украинского происхождения Грегори Степанца, сообщала The New York Times со ссылкой на пресс-службу Минобороны Украины и семью Степанец. По информации издания, главнокомандующий пожертвовал эти деньги на нужды украинской армии.

Среди наград Залужного:

крест Боевой заслуги (эту награду Зеленский учредил в мае 2022 года, а Залужный стал первым, кто ее получил);

орден Богдана Хмельницкого III степени (2016);

именной пистолет, которым в июле 2023 года Залужного наградил Зеленский;

орден Святого Георгия Победоносца от Православной церкви Украины.