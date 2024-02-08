СМИ: КГБ арестовал более 20 офицеров ДФР 8.02.2024, 21:24

Под чистки попали и антигерои 2020-го.

От трех информированных собеседников «Нашай Ніве» стали известны обстоятельства «дела ДФР», которое сейчас разворачивается в Беларуси. Задержаны два десятка старших офицеров Департамента финансовых расследований Госконтроля. Основной удар пришелся на управление по Минской области и Минску, а также на центральный аппарат.

ДФР — Департамент финансовых расследований при Комитете государственного контроля. Своеобразная финансовая милиция, ставшая частью политической полиции режима Лукашенко, выполняя заказы по ликвидации бизнесов, посадкам неугодных или выдавливанию их за границу путем фабрикации экономических уголовных дел.

Тут.бай, Белгазпромбанк, «Грин», «Соседи» и многие-многие другие, кого или посадили, или раздели — это было сделано руками ДФР, по большей части Минского управления. И вот награды нашли своих героев — через четыре года после старта массовых репрессий с обысками пришли в кабинеты самих работников ДФР.

Как стало известно «Нашай Ніве» от трех не связанных между собой собеседников, уже как несколько недель КГБ проводит аресты офицеров центрального аппарата ДФР и управления по Минску и Минской области в рамках расследований дел по 430 (получение взяток) и 424 (превышение служебных полномочий) статьям.

«Началось как обычно: взяли одного деятеля из минского управления со взяткой от предпринимателя за «решение вопросов». Тот начал сдавать других. Так и раскручивается. Сильно проредили минское управление, сейчас идут по центральному аппарату. Задерживает КГБ», — сообщил нам сведущий собеседник.

Напомним, недавно Лукашенко назначил выходца из КГБ Андрея Самбука на пост руководителя ДФР.