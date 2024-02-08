Австралийские ветераны предложили восстановить вертолеты Taipan и отправить их Украине 8.02.2024, 21:34

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Они направили свое предложение министру обороны.

В Австралии ветераны и инженеры предложили восстановить вертолеты Taipan, чтобы затем передать их Украине.

Об этом сообщает Asia Pacific Defence Reporter.

Издание напоминает, что ранее власти Австралии заявили о невозможности передать Украине эти вертолеты из-за вето армии этой страны. Представитель Минобороны Австралии рассказал, что в настоящее время разборка MRH-90 уже на стадии завершения и ни один из них не находится в летном состоянии.

«Метод утилизации частей самолета, в том числе секций планера, не нужные существующим операторам, являются предметом постоянного процесса закупок. Эти части, включающие сложный набор материалов, будут утилизированы экологически безопасным способом — этот процесс еще не завершен», — сказал он.

Группа бывших военных и техников согласились восстановить Taipan. Они направили свое предложение министру обороны и призвали его остановить процесс утилизации.

«Совместными усилиями австралийского общества мы сможем спасти эти ценные планеры для страны, которая отчаянно нуждается в военной технике для укрепления и усиления своих возможностей, — рассказал бывший солдат Крис Мур.

При этом издание отмечает, что ветераны не смогут восстановить все вертолеты, так как большую часть из них уже разобрали до такого состояние, когда они не подлежат восстановлению.

26 декабря СМИ сообщали, что правительство Австралии получило от Киева запрос на получение списанных вертолетов Taipan. Министр обороны страны Ричард Марлес заявил, что вертолеты будут утилизированы.