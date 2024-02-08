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У белоруса нашли арсенал оружия в Петриковском районе

  • 8.02.2024, 21:55
У белоруса нашли арсенал оружия в Петриковском районе

Мужчина хранил несколько карабинов, охотничье ружье, патроны и дымный порох.

В Петриковском районе пограничники выявили арсенал оружия, сообщили в пресс-службе Госпогранкомитета.

Оружие и боеприпасы к нему нашли Мозырские пограничники. Целый арсенал оружия и боеприпасов хранил житель деревни Деменка. У мужчины нашли карабин кустарного производства 7,62-миллиметрового калибра, заводской карабин 5,6-миллиметрового калибра, а также вставку в охотничье ружье для стрельбы мелкокалиберными патронами. Еще у белоруса изъяли строительные и охотничьи патроны, емкость с дымным порохом.

Известно, что сельчанина раньше неоднократно судили и привлекали к ответственности за браконьерство. Последний приговор - 3 года лишения права на охоту без ограничения свободы, был мужчиной проигнорирован.

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