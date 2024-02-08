Сенат США поддержал проект помощи Украине и Израилю 8.02.2024, 22:04

Речь идет о пакете финансирования на сумму $95,3 млрд.

Сенат США поддержал законопроект, который включает в себя помощь Украине и Израилю без выделения денежных средств на охрану южной границы страны, следует из результатов процедурного голосования.

Речь идет о пакете финансирования на сумму $95,3 млрд. Из них $60 млрд сенаторы предлагают направить на поддержку Украины, $14,1 млрд — на помощь Израилю, $9,2 млрд — на гуманитарную помощь, $4,8 млрд — на поддержку партнеров США в Индо-Тихоокеанском регионе.

За законопроект проголосовали 67 сенаторов, против высказались 32. Лидер большинства в сенате демократ Чак Шумер назвал результаты голосования «хорошим первым шагом» и отметил, что «провал этого законопроекта только придаст смелости таким автократам, как Путин... которые не хотят ничего, кроме упадка Америки».