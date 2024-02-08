В проект нового пакета санкций ЕС попало белорусское оборонное предприятие 1 8.02.2024, 22:09

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Оно разрабатывает и производит оптико-электронную продукцию.

Как стало известно «Радыё Свабода» от источника в Брюсселе, в черновой вариант 13-го санкционного списка против России, который Евросоюз должен принять ко второй годовщине российского вторжения в Украину 24 февраля, попала белорусская компания «Пеленг», которая разрабатывает и производит оптико-электронную продукцию.

«Пеленг» — ведущее предприятие по разработке и производству оптико-электронной продукции военного и гражданского назначения. ОАО «Пеленг» производит и поставляет комплектующие для производства российской артиллерии и военной техники (например, бронетранспортеров БТР-82А), используемой Вооруженными силами России в войне против Украины.

«Таким образом, ОАО «Пеленг» материально поддерживает действия, которые подрывают и угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины», — говорится в обосновании санкций.

Ранее ОАО «Пеленг» уже попал под санкции США, Великобритании и Украины.

В рамках программы военно-технического сотрудничества Беларуси и России до 2025 года ОАО «Пеленг» и российский НИИ «Сигнал» планируют создать малогабаритный автоматизированный комплекс средств артиллерийского подразделения для российской армии, пригодный для ношения или перевозки.

Также в проекте санкционного списка оказался уроженец Беларуси — Василий Николаевич Шерпанов, уроженец деревни Меженин Климовичского района Могилевской области, 1957 года рождения. Он генеральный директор ОАО «Нижегородский машиностроительный завод». Это российское военно-промышленное государственное предприятие, занимающееся среди прочего разработкой артиллерийских и ракетных систем, в том числе зенитных ракетных комплексов С-300, находящихся на вооружении российской армии.

Всего в новый санкционный список уже попали 63 человека и 55 организаций. ЕС считает их «ответственными за действия по подрыву или угрозе территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины».

Список собираются дополнить на следующей неделе, а вообще 13-й пакет санкций ЕС планируют принять до 24 февраля.