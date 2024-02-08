Рыбак выловил в Городецком районе щуку со странными вкраплениями в икре 2 8.02.2024, 22:14

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Иллюстративное фото

Находка вызвала дискуссию в соцсетях.

Рыбак поймал на озере Кошо в Городокском районе щуку. При разделке рыбы в ее икре он обнаружил чужеродные вкрапления, которые по многим признакам напоминают плероцеркоид — одну из личиночных стадий развития ленточных червей, пишет профильное издание Fishingby.

Находка вызвала дискуссию в социальных сетях, мнения специалистов разделились. Одни считают, что это аномалия развития икринок. Другие полагают, что икра заражена дифиллоботриозом (паразитарная инвазия ленточными червями). Щука в данном случае является промежуточным хозяином паразита в цепочке: веслоногие рачки — рыба — человек.

Случаи поимки зараженной дифиллоботриозом рыбы неоднократно отмечались в приграничной с Беларусью Псковской области России. Кроме щуки, носителем паразита также могут быть и другие виды хищных рыб, обитающие на территории нашей страны: судак, окунь, ерш, налим и ряпушка. Паразит способен развиваться как в икре этих видов рыб, так и в их мышечных тканях.

Врач-паразитолог Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Андрей Веденьков отмечает, что в Беларуси дифиллоботриозом заражается до 10 человек в год, чаще в Витебской и Брестской областях.

Считается, что паразит погибает при правильной термической обработке рыбы, но заражение может произойти уже на стадии ее разделки. Поэтому, при подозрении на зараженность гельминтами, рыбу следует утилизировать, посуду и нож обработать кипятком, а руки тщательно вымыть с мылом.

Плероцеркоиды — это одна из стадий развития лентеца широкого, одного из видов ленточных червей, вызывающих у человека опасное паразитарное заболевание (дифиллоботриоз). Употребление зараженной рыбы в пищу может привести к заражению гельминтами этого вида, что впоследствии потребует сложного лечения, вплоть до хирургического вмешательства.