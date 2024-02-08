Верховный суд США рассматривает дело о лишении Трампа права баллотироваться в президенты 3 8.02.2024, 22:16

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Дональд Трамп

Подробности.

Верховный суд в четверг заслушивает аргументы о том, что вероятный кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп не имеет права занимать президентский пост и должен быть исключен из избирательных бюллетеней штата Колорадо из-за его роли в нападении на Капитолий 6 января 2021 года, передает «Голос Америки».

Напомним, что организация «Граждане за ответственность и этику в Вашингтоне», или CREW, в сентябре подала иск от имени шести избирателей из Колорадо.

В иске содержится ссылка на 3-й раздел 14 поправки к Конституции, которая была ратифицирована в 1868 году, чтобы не позволить бывшим должностным лицам и военным Конфедерации вернуться к власти после Гражданской войны в 1861-65 годов.

Девять судей, трое из которых были назначены Трампом, заслушивают аргументы его апелляции на решение суда низшей инстанции о дисквалификации бывшего президента на республиканских выборах в Колорадо согласно разделу 3 14-й поправки, которая запрещает занимать должность любому, кто принеся присягу, затем нарушил ее и «участвовал в восстании или мятеже».

Адвокаты Трампа утверждают, что раздел 3 не распространяется на президентов, что события 6 января не являлись мятежом и что Трамп лишь реализовал свое право на свободу слова.

Трамп не присутствовал на слушаниях. Вместо этого он планирует отправиться в Неваду, как сообщил источник, знакомый с его планами. В четверг вечером в Неваде состоится кокус по выдвижению кандидатов.

В самом начале слушаний судьи допрашивали адвоката Трампа Джонатана Митчелла.

Председатель Верховного суда консервативный судья Джон Робертс спросил Митчелла, может ли высшее должностное лицо штата, отвечающее за выборы, дисквалифицировать кандидата, который признал свое участие в мятеже.

«Нет, государственный секретарь не может этого сделать, – ответил Митчелл. – Поэтому если бы штат запретил даже признанному мятежнику участвовать в выборах, это дополнило и изменило бы требования Конституции к кандидатам на должность».

«Если кандидат является признанным мятежником, то раздел 3 все равно позволяет ему баллотироваться и даже победить на выборах, а затем Конгресс может снять с него это ограничение после выборов», – сказал Митчелл.

Палата представителей или Сенат, если кандидат баллотируется в Конгресс, должны будут сами решить, «оставить ли этого избранного мятежника в должности, поскольку каждая палата является единственным судьей квалификации своих членов», сказал Митчелл.

Отвечая на вопрос либерального судьи Кетанджи Браун Джексон, Митчелл также заявил, что на Трампа не распространяется формулировка о дисквалификации, поскольку президент не является «должностным лицом Соединенных Штатов». Митчелл сказал, что таким должностным лицом может быть только назначенное официальное лицо.

Адвокаты Трампа утверждали, что это положение не может быть применено судами в отсутствие законодательства Конгресса. Они также отрицают, что Трамп участвовал в мятеже.

«Последствия решения Верховного суда Колорадо, как утверждают некоторые, могут быть весьма серьезными, – сказал консервативный судья Сэмюэл Алито. – Решение Верховного суда Колорадо может фактически решить этот вопрос для многих других штатов, а возможно, и для всех».

Ранее на этой неделе федеральный апелляционный суд отклонил заявление Трампа о том, что он обладает «абсолютным иммунитетом» от преследования по уголовным обвинениям в рамках другого дела о вмешательстве в выборы.

Данное дело было возбуждено специальным прокурором Джеком Смитом в окружном суде в Вашингтоне, в результате чего были предъявлены четыре обвинения в связи с широкомасштабными попытками Трампа подорвать выборы 2020 года.