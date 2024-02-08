Книга рекордов Гиннесса подтвердила, кто прожил дольше всех после трансплантации 8.02.2024, 22:22

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40 лет с чужим сердцем.

Книга рекордов Гиннесса подтвердила, что 57-летний житель Нидерландов Берт Янссен является человеком, который дольше всех в истории живет с пересаженным сердцем. Он перенес эту операцию почти 40 лет назад, пишет ВВС.

В 17-летнем возрасте у Янссена обнаружили кардиомиопатию — заболевание, которое влияет на способность сердца перекачивать кровь.

Врачи решили, что для лечения необходима трансплантация сердца, а в то время в Нидерландах такие операции не проводились. Тогда врач Янссена обратился в британскую больницу Харфилд в Лондоне, которая специализируется на сердечных заболеваниях.

Его лечением занялся знаменитый египетско-британский хирург Магди Якуб, который позже получил рыцарское звание за вклад в медицину.

Пересадка была проведена 6 июня 1984 года, всего через неделю после того, как 18-летний Янссен прибыл в больницу.

«Все прошло очень быстро, — рассказывает пациент. — Прошла неделя после моего приезда в Харфилд, и после серьезной автокатастрофы в Лондоне появились сразу два донорских сердца. Одно из них мне подошло, и его пересадили».

Янссен говорит, что «до сих пор благодарен за невероятный дар», который он получил от своего донора.

По словам пациента, после операции он быстро восстановился и c тех пор жил полноценной жизнью. Сейчас у Янссена есть жена и двое детей, и он в числе прочего увлекается полетами на глайдере.

«Я и мечтать не мог, что пройду такой путь», — признается он. — На мой взгляд, самое важное — что мой случай стал важной вехой для других людей. Теперь официально признано, что с донорским сердцем можно пройти так далеко».

«Предполагаю, что границы возможного можно еще немного передвинуть, и мне было бы приятно, если бы кто-то другой со временем смог побить мой рекорд», — добавляет Янссен.

Операция Янссена стала 107-й по счету пересадкой сердца, осуществленной в больнице Харфилд.

Магди Якуб провел самую первую подобную процедуру в 1980 году, и с тех пор трансплантация сердца стала почти обычным делом: через нее прошли тысячи пациентов, только в течение 2022-23 годов в больнице это сделали 54 раза.