Кличко об увольнении Залужного: Надеюсь, власть аргументирует обществу такие изменения

Кличко об увольнении Залужного: Надеюсь, власть аргументирует обществу такие изменения3
- 8.02.2024, 22:40
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Мэр Киева отреагировал на отставку главнокомандующего ВСУ.
Мэр Киева Виталий Кличко отреагировал на отставку главнокомандующего Вооруженных сил Валерия Залужного и выразил надежду, что власть объяснит обществу свои действия.
«Спасибо генералу и человеку с большой буквы Валерию Залужному за службу Украине, за защиту нашего государства. Во многом благодаря вам украинцы по-настоящему поверили в наши Вооруженные силы, которые сегодня пользуются наибольшим доверием общества. Как боевой Генерал в войну вы прошли много критических моментов, принимали много сложных решений», - написал Кличко в телеграм.
Мэр столицы выразил убеждение, что Залужный достойно преодолеет это испытание.
«Надеюсь, власть аргументирует обществу такие изменения. Когда продолжаются тяжелые бои на передовой, когда нужно продолжать эффективное сотрудничество с иностранными партнерами. Когда для единства общества нужны авторитеты, которым оно доверяет», - отметил Кличко.
Напомним, 8 февраля президент Украины Владимир Зеленский назначил генерал-полковника Александра Сырского главнокомандующим Вооруженных сил Украины вместо Валерия Залужного.