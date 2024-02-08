Парламент Грузии утвердил новое правительство 4 8.02.2024, 23:03

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Ираклий Кобахидзе

Правительство возглавил Ираклий Кобахидзе.

Парламент Грузии утвердил новое правительство во главе с главой правящей партии «Грузинская мечта» Ираклием Кобахидзе.

Об этом сообщает «Эхо Кавказа».

Как сообщается, новое правительство поддержали 84 депутата, 10 проголосовали против.

Согласно конституции Грузии, теперь у президента Саломе Зурабишвили есть два дня, чтобы назначить Кобахидзе главой правительства. Если этого не произойдет, то премьер-министр будет считаться назначенным автоматически.

Выступая в парламенте, Кобахидзе заявил, что первым вице-премьер-министр будет назначен глава Минэкономики Леван Давиташвили.

В состав правительства также вошел новый министр обороны Грузии Ираклий Чиковани.