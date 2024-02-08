Белорус лишился авто и товара на польской границе по неожиданной причине 3 8.02.2024, 23:07

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Все из-за лабрадора по кличке Луна.

Еще одного белоруса с табачной контрабандой разоблачили на польской границе благодаря служебной собаке. В Кузнице таможенный лабрадор по кличке Луна унюхала сигареты в тайниках Volkswagen под управлением нашего соотечественника — у него отобрали и незаконный груз, и автомобиль. Об инциденте сообщила Подляская налоговая администрация, новость заметил MOST.

Под Кузницей сотрудники польской таможни и налоговой службы остановили для проверки Volkswagen, которым управлял 29-летний белорус. В состав патрульной группы входил лабрадор по кличке Луна — собака учуяла запах сигарет и указала на место, где они были спрятаны. Оказалось, дверные пороги и пол автомобиля были приспособлены для провоза контрабанды.

Всего мужчина пытался ввезти в Польшу более 14 тысяч контрабандных сигарет, их стоимость оценили в в 10 тысяч злотых (8000 рублей по курсу Нацбанка). Водитель признался, что ввез свой груз нелегально.

Против белоруса возбудили уголовное дело, а сигареты и автомобиль изъяли. Теперь мужчине грозит штраф.

Напомним, это не первый такой случай: в декабре другой лабрадор таможенников — Оди — помешал ввезти из Беларуси более 700 пачек сигарет.