В Минске установили новые аптечные автоматы 8.02.2024, 23:29

Что они выдают.

Государственная сеть «Белфармация» начала устанавливать в Минске вендинговые автоматы. Один из них появился на нижнем уровне железнодорожного вокзала, пишет Tochka.by.

«Автомат стоит рядом с аптекой „Белфармация“, тоже забрендирован под сеть. Принимает и наличку, и картой можно оплатить», — рассказал изданию читатель.

Судя по фото, приобрести в автоматах можно гематоген, а также презервативы разных зарубежных производителей.

Есть в ассортименте пластыри и крем «Пантенол». Помимо прочего, предлагают гигиеническую помаду, влажные салфетки, прокладки и тест на беременность.

Как сообщили на горячей линии РУП «Белфармация», пока в столице установлено только два таких автомата: один — на вокзале, а второй — в медуниверситете. В ближайшее время открытие новых точек не планируется.