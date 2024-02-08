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Белый дом отреагировал на отставку Залужного

  • 8.02.2024, 23:39
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Белый дом отреагировал на отставку Залужного

Залужного сменил на посту главнокомандующего Сырский.

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби прокомментировал решение Владимира Зеленского сменить главнокомандующего Вооруженных Сил Украины.

Об этом Кирби заявил на брифинге 8 февраля.

Представитель Белого дома подчеркнул, что Зеленский – главнокомандующий своих Вооруженных Сил, и «он может решать, кто будет в военном руководстве».

«В этом и заключается гражданский контроль. Мы об этом знаем. И мы будем работать с любым, кто будет возглавлять украинское войско. Мы продолжим сотрудничество с нашими украинскими коллегами», – добавил Кирби.

Он также отверг утверждение, что замена главнокомандующего ВСУ свидетельствует о «нестабильности» ситуации в Украине, но не смог подтвердить, что этот кадровый вопрос предварительно обсуждался между Киевом и Вашингтоном «на высоком уровне».

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