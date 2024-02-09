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Минчанин выбросил мертвую лису у детской площадки

  • 9.02.2024, 3:46
Минчанин выбросил мертвую лису у детской площадки

Животное оказалось бешеным.

В домовой чат жителей Фрунзенского района столицы пришло сообщение от эпидемиологов, что в жилом квартале обнаружен труп лисы. По результатам лабораторной проверки животное оказалось бешеным, пишет агентство «Минск-Новости».

Животное оказалось в жилом квартале между домами 68 и 70 на улице Скрипникова, неподалеку от детской площадки.

Судя по сообщениям в домовом чате, один из жителей дома принес мертвую лису к себе в квартиру, а спустя некоторое время вынес ее на пустырь у той самой детской площадки.

Теперь на участке будут проводиться санитарно-эпидемиологические мероприятия.

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