США ввели новые санкции против российской нефти и алмазов 9.02.2024, 5:13

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Соединенные Штаты Америки 8 февраля ввели новые санкции против четырех компаний, которые были привлечены к транспортировке и продаже российской нефти дороже ограничения, установленного «Большой семеркой». Об этом сообщило министерство финансов США.

В частности, компания Zeenit, базирующаяся в Объединенных Арабских Эмиратах, в ноябре 2023 года продала российскую сырую нефть сорту «Юралс» по цене свыше $80 за баррель, которую она доставила судном NS Leader.

Zeenit и базирующаяся в ОАЭ компания Talassa занимались совместными перевозками нескольких партий сырой нефти из Российской Федерации с использованием судов, которые были загружены в российских портах в 2023 году. Обе компании имеют совместного бизнес-менеджера и были основаны с разницей в неделю в июле 2022 года.

Также ограничения коснулись зарегистрированной в Либерии компании NS Leader Shipping, осуществившей пять заходов в российские порты в 2023 году. По данным минфина США, правительство Российской Федерации является конечным владельцем NS Leader.

Четвертая подсанкционная компания – Oil Tankers SCF, базируется в ОАЭ. Она руководила NS Leader с сентября 2023 года, в частности, во время рейса в ноябре 2023 года, когда NS Leader перевозило российскую нефть.

Кроме того, министерство финансов США издало два решения, запрещающие импорт определенных категорий алмазов, добываемых в России. Во-первых, минфин запретил импорт непромышленных алмазов, добываемых в России, независимо от того, были ли они существенно преобразованы в третьей стране. Постановление вступает в силу с 1 марта 2024 года для определенных категорий алмазов и расширяется с 1 сентября 2024 года, чтобы включить в себя дополнительные категории.

Во-вторых, минфин США принял решение о запрещении импорта ювелирных изделий с бриллиантами и несортированных бриллиантов происхождением из Российской Федерации или экспортируемых из Российской Федерации с 1 марта 2024 года.