В Пентагоне рассказали, как будут работать с новом главнокомандующим ВСУ генералом Сырским 9.02.2024, 8:16

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Пентагон будет работать с новым главнокомандующим ВСУ генералом Александром Сырским.

Об этом заявила помощник министра обороны по вопросам международной безопасности в Пентагоне Селеста Валландер, пишет Reuters.

По ее словам, президент Украины Владимир Зеленский имеет право выбирать, кто возглавит украинские вооруженные силы. Соединенные Штаты будут эффективно работать с этим человеком.

«Президент Зеленский является президентом своей страны, и Украина, в отличие от России, имеет демократический гражданский контроль над вооруженными силами», — сказала Валландер.

Она назвала Сырского «опытным и успешным полководцем».

«Соединенные Штаты уважают и будут работать с тем, кого демократически избранное правительство, лидер, президент Зеленский, выберет своим главнокомандующим», — добавила американская чиновница.

Напомним, что Зеленский 8 февраля заявил, что новым главнокомандующим ВСУ стал Александр Сырский. В новом обращении президент Украины поблагодарил Валерия Залужного за два года защиты и добавил, что сегодня у него состоялся с ним серьезный и откровенный разговор. Во время разговора чиновники обсудили, что армии нужны «срочные изменения».