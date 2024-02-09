Украина передала России пленного белоруса, обвиняемого в сотрудничестве с КГБ 1 9.02.2024, 8:24

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Фото: СБУ

Он воевал в подразделении ЧВК «Редут».

В рамках обмена пленного, состоявшегося 8 февраля, Украина передала России пленного гражданина Беларуси, который воевал в подразделении ЧВК «Редут». Об этом сообщило «Радыё Свабода».

Речь идет о Максиме Зезюльчике, который находился в плену с 19 сентября 2022 года. Год назад его включили в список для обмена. Перед эти он был осужден на 10 лет лишения свободы в Украине.

После вынесения приговора СБУ заявила, что Зезлюльчик работал на белорусский КГБ. Он получил задание на проведение разведывательно-подрывной деятельности против Украины. Летом 2022 года Зезюльчик прибыл в тренировочный лагерь российской ЧВК, прошел подготовку под руководством кадровых сотрудников российских спецслужб и был переброшен на восточный фронт.

Он должен был собирать информацию об образцах иностранного вооружения, которое ВСУ получает от Запада, а также «планах возможного участия российских ЧВК в попытках отстранения от власти Лукашенко».

До этого 31 января российской стороне был передан другой военнопленный с белорусским гражданством Максим Запеко.