«Расплавило всё и всех»: новые подробности взрыва на заводе по производству ядерных «Тополей» в РФ 6 9.02.2024, 8:37

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Погибли по меньшей мере 13 инженеров.

Во время взрыва на Воткинском заводе под Ижевском в РФ, который занимается производством стратегических ракетных комплексов «Тополь-М» и «Ярс», погибли по меньшей мере 13 инженеров.

Температура в результате взрыва была настолько высокой, что «расплавила все и всех».

Об этом пишет в Telegram-канале украинский военкор Андрея Цаплиенко со ссылкой на один из российских пабликов.

«Инженеров, которые были на месте, а это 13 человек, так и не нашли и, наверное, уже не найдут. Температура была такая, что расплавила все и всех», - говорится в сообщении.

На заводе должны были проводиться некие испытания, но что-то пошло не так, в результате чего произошел взрыв.

Сейчас в РФ рассматривают две версии случившегося: технологическая ошибка и диверсия.

«Но опять будут списывать на головотяпство инженеров и рабочих», - пишут российские СМИ.

Напомним, кадры мощного взрыва на Воткинском заводе под Ижевском стали распространяться в соцсетях вечером 7 февраля. Местные жители сообщали о сильной детонации и большом пожаре.

Позже в МЧС РФ подтвердили информацию о взрыве, а росСМИ писали, что он произошел во время проведения на предприятии неких испытаний. Российские официальные органы не комментировали последствия произошедшего на заводе.