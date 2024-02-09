Беларусь двинула военную технику в сторону Украины 3 9.02.2024, 8:42

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иллюстративное фото: u-f.ru

ВСУ готовы к любому развитию ситуации.

Беларусь перебросила дополнительную технику к своим южным границам, в сторону города Брест.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко.

В ГПСУ объясняют перемещение техники тем, что белорусская сторона регулярно проводит учения и тренировки.

«Нужно понимать, что на территории Беларуси довольно часто происходят постоянные какие-то учения, тренировки, в том числе с привлечением инструкторов частной военной компании, которая раньше называлась «Вагнер». Небольшое количество этих наемников еще остается на территории Беларуси, они продолжают помогать беларусской армии и другим силовым структурам в обучении их личного состава», — пояснил Демченко.

При этом российские подразделения в Беларуси слишком малы для того, чтобы попытаться атаковать Украину с территории республики.

«Россия на территории Беларуси не имеет сейчас достаточных сил, хотя и остается незначительное количество российских военных на территории страны. Это больше обслуживающий персонал, который обеспечивает обслуживание разной техники, которая еще осталась на территории Беларуси. А те подразделения, которые раньше Россия использовала для обучения и подготовки, привлекая их на территории Беларуси, в свое время она вывела их с территории Беларуси, в рамках ротации новых не завела. Поэтому не стоит сейчас ожидать какого-то нагнетания ситуации», — подчеркнул Демченко.

При этом он подчеркнул, что у Украины есть понимание того, что Беларусь помогает России в войне против Украины, поэтому пограничники готовы к любому развитию ситуации. В частности, по его словам, происходит укрепление по всей протяженности границы с Беларусью.