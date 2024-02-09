В Гродно судят директора «АзотРемСтроя» 9.02.2024, 9:06

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Он недавно приехал в Беларусь из Азербайджана.

В Гродно судят Джалилова Ильгара Галандара оглы (в расписании судов написано, видимо, с ошибкой — «оглу»). Человек с такими достаточно редкими для Беларуси данными — директор предприятия «АзотРемСтрой». Мужчина родом из Азербайджана, судят его за взятку, узнал Hrodna.life.

Мужчину начали судить 8 февраля в суде Ленинского района Гродно по двум составам — ст. 430 ч. 1 УК «Получение взятки» и ст. 430 ч. 2 УК «Получение взятки».

На предприятии сообщили, что Ильгар Джалилов у них больше не работает. Директором теперь является Александр Голгофский, который ранее был заместителем главного инженера — начальником отдела по ремонту, эксплуатации и надзору за зданиями и сооружениями. На сайте директором все еще указан Джалилов.

Ильгар Джалилов родился в Азербайджане. В 2023 году он рассказывал, что на тот момент два года назад приехал в командировку в Беларусь и заинтересовался страной. Сотрудники сначала отнеслись к нему с опаской, отметил он. Также он похвалил «социальную защищенность» в Беларуси: бесплатную медицину и оплаты путевок в санатории.

Мужчина попал на доску почета ОАО «Гродно Азот» — 2022. Последнее упоминание о нем на сайте «Гродно Азот» датировано январем 2023 года.

Ремонтно-строительное унитарное предприятие «АзотРемСтрой» образовано на базе подразделения ОАО «Гродно Азот» цеха антикоррозийных покрытий и ремонтно-строительных работ в ноябре 2013 года. 40 лет они ремонтировали здания и сооружения, технологическое оборудование и объекты соцкультбыта «Гродно Азот».