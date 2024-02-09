Ученые РФ пожаловались Путину на действия Китая: лицо главы Кремля перекосило 9.02.2024, 9:17

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Видеофакт.

Российские ученые, которые оказались в сложной ситуации из-за санкций Запада и отсутствия доступа к западному оборудованию, пожаловались Путину на жесткую экономическую политику Китая.

Заметив тяжелую ситуацию для России в условиях санкций, Китай перешел к жестким методам демпинга и ценовой политики, наводнив российский рынок дешевыми научными приборами, передает dialog.ua.

В результате российским производителям сложно конкурировать с китайскими компаниями из-за низких цен на их продукцию, заявил Путину в режиме видеоконференции один из ученых.

По-старчески развалившись в кресле и расставив руки на разных концах стола, Путин с кислой миной на лице молча слушал информацию о том, как Китай продолжает обдирать Россию.

Китайские компании активно демпингуют, что негативно влияет на российскую научную индустрию.

Проблема стала настолько серьезной, что россияне были вынуждены пожаловаться на ситуацию лично Путину, который несколько последних лет рассказывает о «большой дружбе» между Россией и Китаем.

Однако Китай извлекает максимальную выгоду и использует Россию. Неудобную правду Путин старается не замечать.