Пленный из Башкортостана рассказал о пытках в армии РФ 3 9.02.2024, 9:30

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Шокирующие подробности.

Украинские защитники взяли в плен 35-летнего Шамиля Закировича Балиева из республики Башкортостан. Он служил в 4-й мотострелковой бригаде русской армии гранатометчиком.

Об этом сообщил в Telegram главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Генерал также опубликовал видео разговора с пленным оккупантом.

Он рассказал, что подписал контракт с Минобороны РФ 2 ноября 2023 г. из-за долгов и кредитов. По словам Балиева, ему обещали, что будут служить в тыловых частях, а на самом деле сразу же отправили на штурм как «пушечное мясо», даже не выдав обещанные 195 тысяч рублей.

Россиянин добавил, что командиры всех держали в страхе. По его словам, на позициях он видел десятки единиц разбитой техники, трупы россиян.

«Старых бойцов уже не осталось, «двухсот», «трехсот». Перевели 60 человек из Таманской дивизии», – говорит Балиев о потерях оккупантов.

Кроме того, пленный рассказал о постоянных обстрелах, регулярных атаках украинских дронов, избиении рядовых офицерами, о проблемах с водой и как пили собственную мочу.