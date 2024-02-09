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Жительница Слуцка так «задекларировала» деньги, что осталась без 40 тысяч рублей

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  • 9.02.2024, 9:35
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Жительница Слуцка так «задекларировала» деньги, что осталась без 40 тысяч рублей

Женщине позвонил «сотрудник» Департамента финансовых расследований.

Жительница Слуцка лишилась более 40 тысяч рублей, пытаясь их «задекларировать» и «перевести на безопасные счета» по инструкции мошенников. Об этом сообщили в МВД.

Мошенник позвонил 71-летней пенсионерке и представился сотрудником Департамента финансовых расследований.

Он сообщил, что с ее банковскими счетами происходят подозрительные финансовые операции, поэтому их могут заблокировать.

Аферист убедил женщину, что нужно задекларировать деньги и разместить их якобы на безопасных счетах, чтобы не возникло проблем.

В итоге в несколько этапов напуганная пенсионерка перевела аферистам 38 тысяч рублей.

«Далее женщине объяснили: имеющиеся золотые украшения следует сдать в ломбард, в противном случает на них может быть наложен арест. Полученные пять тысяч рублей пенсионерка также перечислила на счет, подсказанный «правоохранителем», — рассказали в МВД.

По факту мошенничества в особо крупном размере возбуждено уголовное дело.

Также в МВД напомнили, что их сотрудники не общаются с гражданами в мессенджерах, не просят оформить кредит или помочь поймать злоумышленников. Если поступил такой звонок, нужно сразу прекратить разговор и сообщить об этом в милицию.

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