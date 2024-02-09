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Под ударом четыре региона: беспилотники массированно атаковали РФ

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  • 9.02.2024, 9:41
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Под ударом четыре региона: беспилотники массированно атаковали РФ

Сообщается о налете десятков дронов.

В России заявили, что ударные беспилотники пытались атаковать по меньшей мере четыре региона. Сообщается, что силы ПВО якобы «сбили 19 дронов-камикадзе».

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА «Новости».

«Средства ПВО перехватили и уничтожили ночью 19 беспилотников над территориями Курской, Брянской и Орловской областей, Краснодарского края и Черного моря», - сообщается в сводке Минобороны РФ.

Отметим, что сегодня ночью были слышны взрывы и зафиксирован пожар на Ильском НПЗ, который расположен в Краснодарском крае РФ. Очевидцы сообщают, что перед взрывами и крупным возгоранием были слышны характерные звуки работы беспилотников.

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