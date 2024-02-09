Бутусов: Залужный отказался покидать армию добровольно и переводиться на гражданскую должность 3 9.02.2024, 9:54

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Валерий Залужный

Стало известно, что сделал экс-главком ВСУ после оглашения решения об отставке.

Перед увольнением главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного президент Украины Владимир Зеленский предложил ему должность либо личного помощника, либо замсекретаря СНБО, либо посла в Великобритании, сообщил журналист Юрий Бутусов.

Ссылаясь на свои источники, он заявил, что Залужный отказался покидать ВСУ добровольно, а также переводиться на «какой-либо гражданский пост» во время войны.

«После оглашения решения Зеленским Залужный разослал сообщения многим своим друзьям, что его «отправляют на дембель», — написал Бутусов.

8 февраля Зеленский своим указом уволил Залужного с должности главкома ВСУ. На его место был назначен командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

Валерий Залужный был главнокомандующим ВСУ в течение более 2,5 лет. Зеленский назначил его на высшую военную должность в июле 2021-го.

По данным опроса КМИС, опубликованного в конце декабря 2023 года, Залужному доверяют 88% украинцев, Зеленскому — 62%, им обоим одновременно — 59%.