Путин ошеломил Карлсона враньем про отца Зеленского 27 9.02.2024, 10:03

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Фото: https://www.dialog.ua/

Даже скандальный американский журналист не смог сдержать улыбки.

Глава РФ Владимир Путин в интервью американскому телеведущему Такеру Карлсону выдал нелепый фейк об отце президента Украины Владимира Зеленского.

Он заявил, что якобы в разговоре с Зеленским поинтересовался, как тот может «поддерживать неонацистов», имея «отца-фронтовика», воевавшего с нацистами во время Второй мировой.

При этом Александр Зеленский родился в 1947 году, спустя два года после завершения войны.

Цитата Путина разошлась не только в виде видеофрагмента интервью, есть она и на сайте президента РФ.

Путин записал во фронтовики отца Зеленского, родившегося спустя два года после окончания Второй мировой – 23 декабря 1947 года.

«У него (Зеленского. – Ред.) же отец воевал с фашистами, с нацистами во время Второй мировой войны, я как-то с ним говорил об этом. Я говорил: «Володя, ну что ты делаешь? Зачем ты поддерживаешь сегодня неонацистов на Украине, когда твой отец воевал с фашизмом? Он фронтовик». Не буду говорить, что он ответил, это отдельная тема, и я считаю, это некорректно», – заявил диктатор.

На видео заметно, что, слушая Путина, американский журналист не смог сдержать улыбки.