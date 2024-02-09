Гундяева изгоняют из Литвы Леонид Невзлин

9.02.2024, 10:16

4,632

Важный шаг к свободе.

Вчера министерство юстиции Литвы зарегистрировало Православный Экзархат Вселенского Патриархата. Так что сейчас в Литве уже официально действуют две православные юрисдикции – Московского Патриархата и Вселенского, Константинопольского Патриархата.

Теперь в стране будет официально представлена церковная структура, никоим образом не зависящая от РПЦ. У православных Литвы появилась возможность – и де-факто, и де-юре – жить по их вере и совести.

После нападения РФ на Украину Гундяев яростно поддержал агрессию, но ряд священнослужителей Литовской епархии были не готовы с этим мириться. За это они подверглись репрессиям со стороны московского церковного начальства. Год назад Патриарх Константинопольский вернул им сан, эти смелые и честные люди вернулись к служению и формируют религиозную общину, свободную от влияния Москвы. В ней – литовцы, украинцы, русские, белорусы, греки; беженцы от войны, люди, которые спасаются от преследования кровавых режимов Путина и Лукашенко.

Так что «священники-диссиденты» смогли добиться того, что верующие, по принципиальным соображениям не посещающие храмы РПЦ, могут свободно молиться, не вступая в конфликт со своей совестью. Это очень важный шаг к свободе. И ровно поэтому я, человек, крайне далекий от православия, очень рад за этих людей.

Леонид Невзлин, «Телеграм»