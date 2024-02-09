The Economist: Отставка Залужного — новый этап в войне, но Зеленский рискует 7 9.02.2024, 10:27

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Президент Украины может ошибиться.

Увольнение главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного знаменует новый и решающий этап в войне - тот, в котором украинский президент Владимир Зеленский рискует ошибиться.

Об этом говорится в статье издания The Economist, посвященной возможным последствиям отставки главкома ВСУ.

Издание отмечает, что замена Валерия Залужного на Александра Сырского в должности командующего Вооруженными силами воспринимается так, как будто произошло что-то судьбоносное.

«Частично это связано с решающей ролью генерала Залужного в доблестном отпоре российским войскам в первые дни вторжения, а также с его популярностью среди личного состава и гражданского населения Украины», - пишут журналисты.

The Economist отмечает, что «различия между актером-политиком и его закаленным в боях командующим ВСУ частично касались культуры и личности».

«Только когда российская и украинская армии окопались, а линия фронта застопорилась, эти трения начали наносить вред. Не секрет, что по мере того, как их отношения ухудшались, они также начали расходиться во взглядах на то, что делать на поле боя. Что на самом деле обрекло отношения между Зеленским и генералом Залужным, так это изменение взглядов президента на то, как война будет определять, какой страной должна стать Украина», - говорится в статье.

Издание отмечает, что Зеленский и его администрация возлагали на Залужного ответственность за неудачное контрнаступление ВСУ в 2023 году. Они хотели, чтобы украинская армия готовилась к дальнейшим атакам, и давили на него, чтобы он разработал боевые планы и взял на себя непопулярное решение по мобилизации для увеличения количества войск. Генерал отверг их аргументы. Залужный утверждал, что не может планировать следующее контрнаступление, не зная, какие ресурсы у него есть.

По мнению издания, одним из рисков для Зеленского будет осуждение, спровоцированное увольнением «любимого командира».

The Economist также пишет, что Сырский «имеет репутацию человека, который готов вступить в бой с врагом, даже если это будет стоить больших человеческих и технических потерь».

«Он является противоречивой фигурой, которая вызывает противоречивую реакцию среди офицеров. Одни восхваляют его профессионализм, другие говорят, что он запугивает своих подчиненных... Он менее склонен ставить под сомнение приоритеты президента. Заняв высший пост, он должен будет смягчить свой стиль командования и научиться говорить правду власти», - пишут журналисты.

Кроме того, они предполагают, что увольнение Залужного будет иметь и политические последствия, поскольку экс-главком ВСУ был героем Украины.

Важнейший вопрос, говорится в публикации, заключается в том, сможет ли Зеленский воспользоваться отставкой Залужного, чтобы переориентировать свое видение войны.

«Сегодня он (Зеленский, – ред.) все еще публично обещает, что Украина вернет каждый сантиметр земли, оккупированной российскими войсками, даже понимая, что это произойдет не скоро, если вообще произойдет. Если бы украинские силы смогли выгнать российских оккупантов, это было бы замечательно. Однако, если не произойдет что-то совершенно неожиданное, война, определенная территорией, – это война, в которой Украина не может победить», - отмечает издание.

В статье говорится и о том, что важно, чтобы текущие изменения не ухудшили боеспособность Украины.

«Чтобы выстоять в будущей длительной борьбе, Украина должна повысить свою устойчивость. Украина выйдет победителем из этого кровавого конфликта, если она будет процветающей, демократической, ориентированной на Запад страной. В этом вопросе не должно быть никакой разницы между президентом и его командующими», – резюмирует The Economist.