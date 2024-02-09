СМИ: Уехавшего в Дубай белорусского блогера Влада Бумагу разыскивают российские приставы 2 9.02.2024, 10:32

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Что произошло?

Уехавшего в Дубай белорусского блогера Влада Бумагу разыскивают российские приставы, пишет телеграм-канал SHOT. По данным издания, на нем висят неоплаченные штрафы и долг перед налоговой почти на 300 тысяч российских рублей (3288 долларов).

По данным SHOT, у ютубера четыре неоплаченных штрафа на 3500 рублей (38 долларов) — за превышение скорости и неоплаченную парковку. У Бумаги также есть долг в размере 278 тысяч российских рублей (около 3000 долларов) перед Федеральной налоговой службой, который висит уже два месяца.

При этом, как пишет SHOT, ежемесячно Влад получает около 1 млн долларов на своем контенте в соцсетях, а годовой оборот его компаний за прошлый год превысил 455 млн рублей (почти 5 млн долларов).

27-летний Бумага несколько месяцев путешествует за границей, недавно обосновался в Дубае с возлюбленной — блогершей Юлей Годуновой. Пара ждет ребенка, утверждает SHOT.