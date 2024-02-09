Foreign Affairs: Украина выиграла битву за Черное море 9.02.2024, 10:41

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Кремлю теперь намного сложнее удерживать Крым.

Украина в ходе полномасштабной войны с агрессором Россией сумела выиграть у Москвы битву за Черное море. Морской триумф не обеспечит окончательную победу во всей войне, которая в основном ведется на суше, однако российским оккупантам теперь сложнее удерживать Крым.

В материале Foreign Affairs говорится о том, что благодаря беспилотникам, крылатым ракетам и другим нетрадиционным методам ведения войны, еще к октябрю прошлого года Украине удалось оттеснить флот оккупантов от его главной базы в захваченном Крыму к восточному углу Черного моря.

«Военно-морскому флоту Украины удалось потопить девять крупных российских кораблей и отвоевать часть утраченных территорий. Эти победы стали ярким пятном для страны, которая находится под постоянными воздушными атаками и застряла в дорогостоящем тупике на местах», - указано в публикации.

Триумф ВСУ позволил Украине забрать войска, которые были сосредоточены вдоль побережья, и отправить их на фронт. К тому же украинские войска обеспечили безопасность морских путей, которые имеют решающее значение для экспорта зерна, и осложнила усилия российских оккупантов по снабжению и укреплению своих позиций в захваченном Крыму.

«Со временем Украина может закрепить этот успех, увеличив свое влияние на будущих мирных переговорах. Однако для успеха этой стратегии Киеву потребуется непрерывный поток военной помощи с Запада», - указано в материале.