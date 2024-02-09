В Ижевске после «ядерного гриба» над заводом по производству «Тополь-М» скупили весь йодид калия 5 9.02.2024, 10:54

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Российский город охватила паника.

В российском Ижевске, рядом с которым пару дней назад жители наблюдали подобие «ядерного гриба», жители скупили весь йодид калия, сообщает Диалог.UA.

«В Ижевске панические настроения после таинственного взрыва на полигоне Воткинского завода, который производит ядерные ракеты.

Люди не верят заявлениям властей о том, что все в порядке. Они массово скупают йодид калия», — отмечает издание.

Ситуацию жители Ижевска активно обсуждают в местных пабликах. За пару дней жители Ижевска раскупили весь запас йодида калия. Из-за повышенного ажиотажа аптеки города начали вывешивать объявления о том, что препарат закончился и неизвестно, когда снова появится в ассортименте.

Йодид калия — лекарственный препарат, который врачи рекомендуют употреблять, в том числе, для защиты от радиации. Средство перенасыщает щитовидную железу стабильным изотопом йода, благодаря чему орган не накапливает вредный для организма радиоактивный йод. Данный препарат стоит принимать исключительно под контролем врачей, так как он имеет серьезные побочные эффекты.

Панические настроения в Ижевске вызвал таинственный взрыв, который прогремел рядом с городом поздно поздно вечером 7 февраля. Жители города наблюдали нечто похожее на ядерный гриб на полигоне Воткинского машиностроительного завода.

Данное предприятие специализируется на производстве ядерных ракет, в том числе «Тополей», «Ярсов» и «Сарматов».

Власти РФ пытаются успокоить население. Они уверяют, что взрыв - это якобы результат «технических работ» и испытаний ракетных двигателей. Однако жители Ижевска этому не верят. Они отмечают, как ранее о всех испытаниях власти предупреждали за несколько дней, к тому же подозрительным выглядит тот факт, что работы велись в ночное время суток.