Синоптики пообещали белорусам в выходные морозы до -15°С 9.02.2024, 11:09

Фото: Charter97.org

Но скоро потеплеет до +12°С.

Синоптики Белгидрометцентра озвучили свой прогноз на предстоящие выходные, 10 и 11 февраля. По их данным, из-за смещающихся с юго-запада Европы атмосферных фронтов, в ближайшие два дня погода в Беларуси существенно не изменится: в некоторых районах спрогнозировали ночные морозы до -15°С. Однако, уже скоро кое-где может потеплеть до практически весенних +12°С, пишет telegraf.news.

В субботу, 10 февраля, по прогнозу Белгидромета, на большей части территории страны пройдет мокрый снег с дождем, кое-где сохранится опасность образования гололеда. По Витебской области ночью температура может опускаться до -15°С, а вот на юго-западе синоптики спрогнозировали ночную температуру на уровне 0°С . Днём на севере и в центре страны потеплеет до 0..-5°С, а по югу и юго-западу термометры и вовсе покажут плюсовую температуру: +1..+4°С.

В воскресенье, 11 февраля, белорусские синоптики ожидают прихода теплых воздушных масс с юга Европы, которые принесут осадки (мокрый снег и дождь), туманы, гололедицу, порывистый ветер, но и постепенно потепление. Так, минимальная температура ночью должна составить порядка +3°С в юго-западных районах и не ниже -10°С — в северо-восточных, а днём — от +10°С по юго-западу и не ниже -4°С по северо-востоку.

Численная модель ECMWF, по словам авторов телеграм-канала о погоде «Надвор’е», «прогнозирует веселье» в центральных районах Беларуси, а с вечера субботы и ночью воскресенья на территории страны будет наблюдаться «довольно широкая зона гололёда».

Такое влияние атмосферных фронтов и теплых неустойчивых воздушных масс, по словам специалистов Белгидромета, сохранитсяи в понедельник, 12 февраля. Несмотря на продолжающиеся на большей части территории страны дожди и мокрый снег, потепление, по их прогнозам продолжится. В юго-западных районах (Гродненская и Брестская области) будет по-весеннему тепло даже ночью — прогнозируется +7°С, а днём столбики термометров на юге страны могут подняться до +12°С. Впрочем, на северо-востоке страны по-прежнему сохранится «минус»: до -5°С ночью и до -1°С днем.